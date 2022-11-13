Президент «Барселоны» Лапорта назвал причину завершения карьеры Пике

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу завершения карьеры защитника клуба Жерара Пике.

Отмечается, что 35-летний испанец закончил свою карьеру в матче 15-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Альмерией» (2:0).

«Пике самостоятельно принял решение об уходе. Я думаю, что все дело в спортивном аспекте. Если бы Жерар регулярно выступал в основе и пользовался доверием Хави, он бы, конечно, остался. Тренер был честен с ним, а мы уважаем решение футболиста. Мы хотим, чтобы наши герои играли вечно, но это невозможно», – приводят слова Лапорты испанские СМИ.

Ранее сообщалось, что испанский защитник объяснил, почему футболистам необходимо посещать вечеринки.

Напомним, что Пике выступал за «Барселону» с 2008 года. В составе сине-гранатовых он провел 616 матчей, забил 53 гола и отдал 16 результативных передач.