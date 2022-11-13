Смолов и Захарян выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с ЦСКА

Стали известны стартовые составы «Динамо» и ЦСКА на матч 17-го тура чемпионата России.
Отметим, что московское дерби состоится в воскресенье, 13 ноября. Начало в 14:00 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Маричал, Даса, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Грулев, Смолов.
ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Фукс, Роша, Зайнутдинов, Обляков, Зделар, Ушаков, Мендес, Карраскаль, Чалов.
Ранее сообщалось, что Федор Смолов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА.
Добавим, что в настоящий момент бело-голубые занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 16 проведенных встреч. В свою очередь, «армейцы» занимают четвертое место (29 очков).
источник: «Советский спорт»