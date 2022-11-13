Галактионов назначен новым главным тренером «Локомотива»

Бывший наставник «Пари НН» Михаил Галактионов назначен главным тренером «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что контракт российского специалиста с «железнодорожниками» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

По информации источника, несмотря на смену тренерской должности, Галактионов останется главным тренером молодежной сборной России по футболу до 21 года и будет совмещать работу в клубе.

Ранее сообщалось, что 38-летний наставник объявил об уходе из «Пари НН».

Добавим, что Галактионов был назначен главным тренером нижегородцев в июне 2022 года. Под его руководством клуб провел 23 встречи, одержал десять побед и потерпел девять поражений. В настоящий момент команда из Нижнего Новгорода занимает 12 строчку в турнирной таблице РПЛ.