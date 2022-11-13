Главный тренер «Динамо» - о победе над ЦСКА: Смогли выстоять и набрали три очка

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович дал комментарий после победы своей команды над ЦСКА в 17-м туре российской премьер-лиги.

«Сегодня мы показали достаточно хорошую игру. Нам не очень удалось начало матча, когда ЦСКА подал несколько опасных угловых. После первых 30 минут мы взяли игру под контроль и забили хороший гол. Второй тайм мы начали здорово, создали много моментов. Уже в концовке ЦСКА оказал серьезное давление на наши ворота, но мы смогли выстоять и набрали три очка. Я удовлетворён как результатом, так и игрой команды», - сказал главный тренер «Динамо» пресс-службе клуба.

Команда Славиши Йокановича набрала 29 очков, обошла по дополнительным показателям ЦСКА и заняла четвертое место, подопечные Владимира Федотова опустились на пятую позицию.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу, вторую часть турнира «Динамо» начнет домашнем матчем с «Крыльями Советов», а ЦСКА выездной игрой против «Сочи».