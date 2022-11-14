«Вы все заслуживаете большего»: Маунт обратился к болельщикам «Челси»

Нынешний сезон «Челси» начал под руководством немецкого тренера Томаса Тухеля, однако, позже специалист был уволен, а его место занял англичанин Грэм Поттер.

Впрочем, новый наставник не смог изменить ситуацию: в данный момент команда идет на 8-й позиции в АПЛ, набрав 21 очко. Полузащитник «синих» Мэйсон Маунт извинился перед болельщиками за провальное выступление и пообещал, что игроки приложат максимум усилий, чтоб исправить ситуацию.

«Мы не показали тот уровень игры, которым ожидаем от самих себя. Вы все заслуживаете большего от нас. Когда мы приедем с чемпионата мира, то сразу же вернемся к работе и будем стремиться повышать уровень. У нас лучшие болельщики в стране, и мы заставим вас гордиться в этом сезоне», – написал хавбек в соцсети.

К слову, «Челси» также ведет борьбу в Лиге чемпионов: на стадии 1/8 финала клуб из Лондона сыграет с дортмундской «Боруссией».