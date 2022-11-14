Карпин назвал лучшего футболиста РПЛ в 2022 году

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос является лучшим игроком РПЛ в 2022 году. Такое мнение выразил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Почему Барриос? Потому что он в порядке», – сказал специалист, чьи слова приводит журналист Сергей Егоров в соцсети.

Также Карпин отметил игру полузащитника «Зенита» Малкома и его одноклубника, нападающего Клаудиньо. Наконец, тренер похвалил лидера «Спартака» Квинси Промеса. По его словам, эти игроки хорошо проявили себя в новом сезоне чемпионата России.