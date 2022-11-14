Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет с «Факелом»

16 ноября «Зенит» сыграет на выезде с воронежским «Факелом» в матче группового этапа Кубка России.

За несколько дней до игры главный тренер питерцев Сергей Семак рассказал, кто не поможет команде в этом противостоянии.

«В сборную России уехали Караваев и Мостовой. Алип отправился в Казахстан, Ловрен – в Хорватию, Барриос – в Колумбию, а Родригао продолжает восстановление. Те, кто остались, будут готовиться к матчу», – сообщил Семак клубной пресс-службе.

В данный момент «Зенит» занимает 3-е место в своей группе, набрав 6 очков. У «Факела» – последнее, 4-е место и ни одного очка.

К слову, в этом сезоне Кубок России проходит по новому формату. Подробнее об этом здесь.