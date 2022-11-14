Роналду заплатит штраф в 1 миллион фунтов за скандальное интервью

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал скандальное интервью британской газете.

В ходе беседы нападающий заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага. Кроме того, португалец сообщил, что клуб пытался выгнать его минувшим летом.

Также Роналду признался, что мог перейти в «Манчестер Сити», однако, он вернулся на «Олд Траффорд» после разговора с Алексом Фергюсоном.

Футболист подчеркнул, что «МЮ» предал его, а некоторые люди до сих пор пытаются от него избавиться.

Как сообщают британские СМИ, в клубе были недовольны поведением игрока и приняли решение наложить на него штраф в размере 1 миллиона фунтов.

Ранее сообщалось, что игроки «Манчестер Юнайтед» негативно отреагировали на интервью Роналду и встали на сторону тренерского штаба.