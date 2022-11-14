Рамос прокомментировал решение Энрике не брать его на ЧМ-2022

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос надеялся поехать на чемпионат мира в составе сборной Испании, однако, главный тренер «красной фурии» Луис Энрике не включил его в состав.

Через несколько дней после публикации заявки футболист прервал молчание. В частности, он признался, что мечтал поехать в Катар.

«Это была одна из главных моих целей, моя мечта. Чемпионат мира стал бы для меня пятым. К сожалению, я буду смотреть его из дома. Тяжело с этим смириться, но нужно помнить, что утром снова встанет солнце», – написал 36-летний футболист в соцсети.

В текущем сезоне Серхио Рамос отыграл на клубном уровне 20 матчей. В его активе 1 гол и 1 голевой пас.

К слову, он начал играть за сборную Испании в марте 2005 года и помог команде выиграть два чемпионата Европы и чемпионат мира.