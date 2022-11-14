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Кроос может перебраться в «Манчестер Сити» в 2023 году 

Наставник небесно-голубых Хосеп Гвардиола знаком с хавбеком по работе в «Баварии».
14 ноября 2022 18:23
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может сменить клубную прописку в конце текущего сезона. Футболист интересен «Манчестер Сити». Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что соглашение 33-летнего хавбека с мадридским клубом истекает летом 2023 года. По информации источника, руководство «сливочных» не торопится предлагать новый контракт игроку сборной Германии.

Ранее сообщалось, что немецкий футболист назвал главного тренера «горожан» Гвардиолу идеальным наставником.

Добавим, что Кроос является игроком «Реала» с июля 2014 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей забил один гол и отдал две результативные передачи.

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