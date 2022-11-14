«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поспорят за украинского полузащитника Михаила Мудрика

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом пишут британские СМИ.

По данным источника, на трансфере игрока настаивает главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, который следил за футболистом, работая в «Аяксе».

Ранее сообщалось, что 21-летний хавбек интересен лондонскому «Арсеналу». По некоторым данным, «канониры» хотят подписать его зимой 2022 года и уже предложили 60 млн евро.

В текущем сезоне Мудрик отыграл за «горняков» 16 матчей и забил 8 голов. Также на его счету 8 голевых передач.