Фердинанд уверен, что карьера Роналду в «Манчестер Юнайтед» закончена 

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду.

Отмечается, что английский эксперт не может представить португальца в форме «красных дьяволов» после его скандального интервью.

«Когда игроки ставят себя выше команды это всегда негативно сказывается для клуба. Поэтому я четко вижу ситуацию вокруг Роналду. Для него в этом Манчестере все кончено. Роман с «Юнайтед» завершён, я не представляю, чтобы он снова сыграл за клуб», – приводят слова Фердинанда британские СМИ.

Ранее сообщалось, что руководство манкунианцев намерено обсудить будущее 37-летнего форварда.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В текущем сезоне он отыграл 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.