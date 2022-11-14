Клуб седьмого дивизиона Англии желает арендовать Холанда у «Манчестер Сити» на время ЧМ-2022 

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заинтересовал полупрофессиональный футбольный клуб «Эштон Юнайтед».

Отмечается, что представители команды из седьмого дивизиона Англии готовы взять норвежца в аренду на время чемпионата мира в Катаре.

«Эта идея наполнена смыслом. Во время мундиаля матчей в АПЛ не состоится, поэтому игра за наш клуб поможет Эрлингу поддерживать физическую форму. Это намного разумнее, чем в том, чтобы играть в гольф на протяжении шести недель. Уверен, что Холанд отлично бы вписался в нашу команду», – приводит слова главного тренера Майкла Клегга пресс-служба «Эштона».

Добавим, что Холанд является игроком «Манчестер Сити» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел 18 матчей, забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 170 миллионов евро.