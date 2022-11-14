Бывший наставник «Ливерпуля» Сунесс выразил свою поддержку Роналду 

Бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс встал на защиту форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Отмечается, что шотландский специалист винит в происходящем наставника «манкунианцев» Эрика тен Хага.

«Естественно, я на стороне Роналду. Считаю, что тен Хаг попросту обманул его. Он не сдержал обещаний перед португальцем, которые были даны в начале сезона. Роналду не смог молчать вечно и выступил мощно. И речи нет об уважении. Видно, что у футболиста есть претензии и мне кажется, что он имеет на них право», – приводит слова Сунесса британская пресса.

Добавим, что Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 16 проведенных встреч, три забитых мяча и два ассиста. Контракт португальца с клубом истекает в июне 2023 года.