«Уфа» вырвала победу у «Динамо» в матче ФОНБЕТ Кубка России

«Уфа» победила махачкалинское «Динамо» в серии пенальти в матче шестого круга Кубка России (Путь регионов). Основное время матча в Уфе закончилось вничью 2:2.
На дубль Ражаба Магомедова (42-я и 78-я минута), хозяева поля ответили голами Романа Минаева (49) и Дилана Ортиса (59).
В серии пенальти точнее оказались хозяева поля. Победный пенальти на счету Минаева.
«Уфа» стала первой командой, которая прошла четвертьфинал Кубка России. На первом этапе четвертьфинала четыре команды из Пути регионов встретятся с четырьмя командами, занявшими третье место в группах в Пути РПЛ.
Кубок России. 1/8 финала. Путь регионов.
«Уфа» - «Динамо» (Махачкала) 2:2 (по пен. 4:3)
Голы:
0:1 – Магомедов, 42
1:1 – Минаев, 49
2:1 – Ортис, 59 (пенальти)
2:2 – Магомедов, 78
3:2 – Минаев (послематчевые пенальти)