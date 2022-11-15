Мудрик хотел бы стать основным игроком «Арсенала» 

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал в каком клубе хотел бы продолжить свою карьеру.

Отмечается, что для 21-летнего украинца важным аспектом является игровое время.

«Я с интересом наблюдаю за «Арсеналом». В команде очень много движения. В последнее время я очень много общался с болельщиками лондонского клуба. Они просят меня перебраться в их команду. Если бы мне предоставили выбор стать запасным футболистом в «Реале» или в быть в основе «Арсенала», я бы предпочел выбрать последнее», – приводит слова хавбека британская пресса.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поспорят за украинского полузащитника Михаила Мудрика.

Напомним, что Мудрик является воспитанником «Шахтера». За клуб из Донецка он провел 42 матча, забил десять голов и отдал 17 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.