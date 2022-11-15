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Гнабри вспомнил ЧМ в России в преддверии турнира в Катаре

Футболист дебютирует на таком уровне.
15 ноября 2022 23:36
автор: Александр Шульгин

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри заявил, что бундестим обязана реабилитироваться в Катаре за провал на ЧМ в России.

«Мы должны нашим болельщикам, учитывая провал, который потерпели на прошлом чемпионате мира. Мы хотим выиграть трофей, но абсолютно понятно, что это будет нелегко.

Для меня возможность выступить на чемпионате мира - это что-то новое, поэтому я немного нервничаю. В детстве я смотрел эти матчи по телевизору и мечтал когда-нибудь там сыграть», - приводит слова футболиста немецкая пресса.

Напомним, на групповом этапе немецкой сборной будут противостоять Испания, Япония и Коста-Рика.

На чемпионате мира в России четырьмя годами ранее Германия, носившая на тот момент звание действующих чемпионов, не смогла выйти из группы.

Турнир в Катаре стартует 20 ноября.

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