Антони – о своих финтах: Я смотрел много видео с выступлениями Неймара и Роналдиньо

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони рассказал, каким способом учился футбольным финтам в детстве.

Отмечается, что 22-летний бразилец часто смотрел видео нарезки с профессиональными футболистами.

«Я учился финтам у легенд – Роналдиньо, Неймара и Криштиану Роналду. Смотрел много видео с их выступлениями. Это стало возможным благодаря моему соседу Тониоло. Он давал мне пользоваться его интернетом. Он относился ко мне, как к члену семьи. Благодаря ему я получал футбольное образование», – приводит слова Антони британская пресса.

Добавим, что бразильский нападающий присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2022 года. Руководству «красных дьяволов» его трансфер обошелся в 95 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел 11 матчей и забил три гола.