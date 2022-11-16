РФС и Федерация футбола Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве

Российский футбольный союз и Федерация футбола Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщается на сайте РФС.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и первый вице-президент ФФТ Хуршед Мирзо также обсудили пути расширения сотрудничества между федерациями и договорились о проведении товарищеских матчей между различными сборными двух стран.

Российская сторона высоко оценила развитие таджикского футбола, а Хуршед Мирзо отметил, что подписание документа поможет развитию футбола в Таджикистане.

Товарищеский матч между сборными России и Таджикистана состоится 17 ноября на центральном стадионе Душанбе. На уровне национальных сборных команды встретятся впервые. Начало игры в 18 часов по московскому времени.