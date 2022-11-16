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Игроки «МЮ» не хотят видеть Роналду в команде

Всему виной скандальное интервью.
16 ноября 2022 17:07
автор: Артур Гичунцев

Футболисты «МЮ» призывают руководство избавиться от нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным источника, игроки не хотят видеть форварда после его скандального интервью. Они считают, что 37-летний португалец должен уйти в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что среди тех, кто недоволен поведением Роналду, оказался хавбек Бруну Фернандеш.

Напомним, по ходу нынешнего сезона Роналду потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», а на прошлой неделе он дал интервью британским СМИ, в ходе которого обвинили клуб в предательстве, а также подчеркнул, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

источник: «Советский спорт»
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