Галактионов считает, что «Локомотив» может побороться за место в тройке чемпионата России

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, о целях и задачах команды на вторую половину сезона в РПЛ.

Напомним, что 38-летний специалист возглавил железнодорожников 13 ноября. Ранее он тренировал «Пари НН».

«Зимний перерыв в чемпионате надо максимально использовать для подготовки ко второй части сезона. Остается ли у «Локомотива» шанс, чтобы побороться за место в тройке? И игроки, и тренеры команды максимально амбициозны. Мы будем ставить перед собой такую цель», — приводит «Гудок» слова Галактионова.

Добавим, что «Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата страны. В активе московской команды 13 очков после 17 матчей.