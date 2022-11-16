Сергей Ташуев: Армия поломала мне карьеру игрока

— Тренерскую карьеру вы начали в 92-м. При этом про вашу игровую карьеру практически нигде не написано.

— К сожалению, армия поломала мне карьеру игрока. Мне было всего 23 года, когда я играл в «Машуке». На дворе стоял 82-й год — забирали всех подряд. Моего друга, игравшего в «Тереке», посадили на полтора года в тюрьму за уклонение от службы. Почти в то же время пришла повестка и мне. Команда должна была ехать на сборы в Севастополь, и в руководстве мне сказали: «Поехали. Потом приедешь — разберешься». Честно сказать — я испугался. На сборы я не поехал и устроился учителем в сельскую школу, чтобы не уходить в армию. Когда призывной возраст прошел, мне поступило несколько приглашений из низших лиг. Но я понял — кататься по ним нет смысла. Футбольные мечты у меня были совсем другие. Поставил для себя другую цель — стать большим тренером. Благодарен судьбе, что детский тренер из простого Грозного смог пробиться на самый верх. Я этим горжусь.

— Сталкивались с бандитами в 90-е?

— Первым клубом, который я начал тренировать, была «Дружба» из Буденновска. Криминала там никакого не было. Чуть позже в моей карьере был подмосковный «Фабус», которому помогал известный меценат Валерий Кузьмин. Меценаты того времени поддерживали спорт. Вокруг команды было много разных людей — постоянные знакомства и общение. Но все было ровно — никаких проблем. Футбол всегда был популярен. Тем более среди тех ребят, которых вы называете бандитами.