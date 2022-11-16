«Фламенго» предложил 6,5 миллионов евро «Спартаку» за Айртона

Защитник московского «Спартака» Айртон близок к полноценному переходу во «Фламенго».

По информации журналиста Хулио Мигеля Нету, клуб из города Рио-де-Жанейро и 25-летний футболист согласовали все условия контракта.

Напомним, что Айртон перешел из «Спартака» во «Фламенго» в марте на правах аренды. Договор истекает 31 декабря. В соглашении есть пункт о выкупе защитника за девять миллионов евро. «Фламенго» хочет приобрести Айртона за 6,5 млн.

В составе бразильского клуба футболист провел 41 матч, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Вместе с »Фламенго» Айртон выиграл Кубок Либертадорес.

Контракт бразильца со «Спартаком» истекает летом 2026 года.