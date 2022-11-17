Фабиньо: Каземиро и другие бразильцы выбрали неподходящее место для карьеры в АПЛ

Хавбек «Ливерпуля» Фабиньо выразил мнение, что ряд бразильских футболистов допустили ошибку, согласившись на переход в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, минувшим летом стан «красных дьяволов» усилил один из ключевых игроков «Реала» Карслос Каземиро. Ранее на «Олд Траффорд» переехали Фред и Антони.
«Каземиро, Фред, Антони... слишком много бразильцев выбрали неподходящее место для продолжения карьеры в Англии», – заявил Фабиньо бразильским СМИ.
В нынешнем сезоне АПЛ «МЮ» занимает 5-е место, набрав 26 очков. Кроме того, команда ведет борьбу в плей-офф Лиги Европы.
источник: «Советский спорт»