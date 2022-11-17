Полузащитник «Барселоны» Кессье мечтает о возвращении в «Милан»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье желает вернуться в «Милан» в ближайшее время. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что 25-летний ивуариец покинул «россонери» в качестве свободного агента летом 2022 года.

По информации источника, хавбеку некомфортно в составе каталонского клуба. Стиль Хави не подходит игроку. Вероятность возвращения футболиста в Италию крайне мала из-за полученного повреждения.

Ранее сообщалось, что руководство испанской команды приняло решение продать игрока в зимнее трансферное окно.

Добавим, что Кессье выступает за «Барселону» с июля 2022 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей и забил один гол. Контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до июня 2026 года.

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