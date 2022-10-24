«Барселона» решила продать Кессье в зимнее трансферное окно

В «Барселоне» недовольны выступлением полузащитника Франка Кессье. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, руководство считает, что игрок не соответствует своему контракту.

Отмечается, что футболист будет продан в зимнее трансферное окно, а на его место пригласят Нико Гонсалеса, который выступает на правах аренды за «Валенсию».

Напомним, 25-летний Кессье перешел в стан каталонцев летом 2022 года. Он достался команде на правах свободного агента, поскольку отказался продлевать контракт с «Миланом». В данный момент на его счету 11 матчей и 1 гол.