Как долго будет тренировать сборную России Валерий Карпин?

«Пока контракт продлён до 2024 года. До того момента и буду тренировать, если раньше не выгонят», — передают слова Карпина российские СМИ.

Сегодня, 17 ноября, состоялся товарищеский матч, в котором сборная России встречалась с национальной командой Таджикистана. Эта встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0. Игра состоялась в Душанбе на арене «Центральный республиканский стадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. Следующая товарищеская игра состоится 20 ноября, во воскресенье, в Ташкенте. В этот день сборная России встретится с национальной командой Узбекистана.