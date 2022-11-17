Валерий Карпин: Смотреть уже не на кого. Будет другой состав

«Цель победить? В моём понимании, нет цели победить кровь из носа. Хочется? Да. На состав с Узбекистаном смотреть уже не на кого. Поэтому там будет другой состав.

Даже по составу видно, что цели победить кровь из носа нет. Когда борешься за очки – да. Здесь мы делаем замены в перерыве, чтобы игроки не получили травмы», — передают слова Карпина российские СМИ.

В следующем матче подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте с Узбекистаном. Игра состоится в воскресенье, 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.