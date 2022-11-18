Арбитр Кукуян будет работать на матче «Крылья Советов» - «Спартак» в ФОНБЕТ Кубке России

РФС назвал имена арбитров и инспекторов, назначенных на матчи 5-го тура пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.
«Химки» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; VAR – Павел Шадыханов; инспектор – Николай Левников.
«Урал» – ЦСКА: судья – Артем Чистяков, ассистенты – Алексей Ширяев, Сергей Каруненко; VAR – Иван Сиденков; инспектор – Юрий Баскаков.
«Торпедо» – «Сочи»: судья – Артур Федоров, ассистенты – Дмитрий Семенов, Хамид Талаев; VAR – Евгений Турбин; инспектор – Эдуард Малый.
«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей ГурбановVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Алексей Тюмин.
«Оренбург» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; VAR – Владимир Москалев; инспектор – Сергей Мацюра.
«Ахмат»– «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты – Егор Болховитин, Роман Милюченко; инспектор – Сергей Лапочкин.
Имена судей и инспектора матча «Краснодар» - «Локомотив» можно узнать здесь.
5-й тур пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России пройдет 22 и 23 ноября.