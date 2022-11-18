Гайя выбыл из состава сборной Испании перед стартом чемпионата мира

Пресс-служба Королевской федерации футбола Испании сообщила о травме защитника национальной команды Хосе Гайя.

Отмечается, что на одной из тренировок игрок «Валенсии» получил растяжение связок голеностопа, после чего тренерский штаб во главе с Луисом Энрике решил отказаться от его услуг.

Напомним, 27-летний Гайя отыграл в нынешнем сезоне 10 матчей и отдал 3 ассиста. Что касается «красной фурии», то на групповом этапе ЧМ-2022 команда сыграет со сборными Германии, Японии и Коста-Рики.