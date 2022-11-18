Бальде вызван в сборную Испании после новости о травме Гайя

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде отправился в расположение сборной Испании, сообщает пресс-служба Королевской футбольной федерации страны.

Он заменит в составе команды футболиста «Валенсии» Хосе Гайя, который выбыл из состава в результате травмы.

Что касается Бальде, то в нынешнем сезоне 19-летний игрок провел за каталонцев 16 матчей и отдал 3 голевых паса.

Добавим, что сборная Испании готовится к выступлению на ЧМ-2022. Турнир стартует 20 ноября. В рамках группового этапа «красная фурия» сыграет со сборными Германии, Японии и Коста-Рики.