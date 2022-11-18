Сборная России провела тренировку в Ташкенте (фото)

На камбэк от Овечкина всегда найдется победный буллит от Бучневича! Русские звезды НХЛ устроили «безумие» (видео)

Александр Овечкин сделал очередной шаг в погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки, а заодно помог «Вашингтону» отыграться с 0:3 в гостях у «Сент-Луиса», который все же праздновал победу в серии буллитов (5:4 Б) благодаря Павлу Бучневичу.