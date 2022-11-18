Сборная России провела тренировку в Ташкенте (фото)

Сегодня, 18 ноября, самолет сборной России приземлился в аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба национальной команды.
Вместе со всеми в столицу Узбекистана прилетел вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, получивший травму в товарищеской игре с Таджикистаном (0:0).
Пресс-служба российской сборной выложила в соцсети фотографии с вечерней тренировки:
Напомним, в воскресенье, 20 ноября, сборная России проведет товарищеский матч с коллективом из Узбекистана. Встреча пройдет на Центральном стадионе «Пахтакор» и начнется в 15:00 по Москве.
источник: РФС