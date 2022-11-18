Руни назвал фаворита ЧМ-2022

Фаворитом чемпионата мира по футболу является сборная Аргентины. Такое мнение выразил экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

По его словам, команда может выиграть мундиаль за счет таких игроков как Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль и Анхель Ди Мария.

«Победа на Кубке Америки в прошлом году придала им уверенности и немного сняла с них напряжение. Климат в Катаре тоже им подойдет», – добавил Руни в интервью зарубежным СМИ.

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии.