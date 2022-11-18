Луис Энрике назвал сборные Бразилии и Аргентины фаворитами ЧМ-2022 

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что испанский специалист видит главными претендентами на победу в мировом первенстве сборные Бразилии и Аргентины.

«Кто достоит победы на чемпионате мира? Я никого не удивлю, но назову Бразилию и Аргентину. Не стоит сбрасывать со счетов и сборную Франции, они ведь действующие чемпионы. Германия, Испания, Нидерланды, Англия и Бельгия тоже могут оказаться на пьедестале. Не могу дождаться начала футбольного праздника», – приводит слова Энрике испанская пресса.

Добавим, что на грядущем мундиале сборная Испании попала в группу E, где сыграет со сборными Коста-Рики, Германии и Японии. 23 ноября подопечные Энрике встретятся с костариканцами.