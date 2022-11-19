Федор Чалов покинул расположение сборной России

Нападающий сборной России Федор Чалов вылетел в Москву. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

У 24-летнего форварда появились признаки вирусной инфекции, повышение температуры. Он будет лечиться под присмотром клубных врачей.

Таким образом, футболист точно не сыграет в товарищеском матче сборных Узбекистана и России. Встреча пройдет 20 ноября в Ташкенте и начнется в 15.00 по Москве.

К слову, в нынешнем сезоне Чалов отыграл 19 матчей, забил 11 голов и отдал 2 голевых паса.