Роналду спокойно относится к критике в свой адрес

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду спокойно отреагировал на критику после публикации его интервью. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что 37-летнего португальца не беспокоит негатив, который был высказан в его сторону.

Как утверждает источник, нападающий «Манчестер Юнайтед» общался с британским журналистом Пирсом Морганом и сообщил ему, что он нормально относится к сложившейся ситуации вокруг его персоны.

Ранее сообщалось, что Роналду может провести остаток сезона в дубле «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах, забил три гола и отдал две результативные передачи.