Тренер сборной Эквадора считает, что его команда заслуженно победила Катар на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро дал комментарий после поражения своей команды от Катара в матче группового этапа чемпионата мира-2022 (2:0).

«Я думаю, мы заслужили победу. Мы выиграли уверенно. Надеюсь, это начало для чего-то большего, к чему мы стремимся», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Дубль у представителей Южной Америки оформил нападающий Эннер Валенсия, забив сначала с пенальти (16-я минута), а потом с игры (31).

Во втором туре сборная Катарa сыграет 25 ноября с Сенегалом, а Эквадор в этот же день - против Нидерландов.