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Защитник «Зенита» Ловрен заявил, что лидер «Ливерпуля» Салах имеет полное право ему завидовать

Египтянин, в отличие от хорвата, не сыграет на чемпионате мира.
20 ноября 2022 23:47
автор: Максим Скороходов

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловран, ранее выступавший за «Ливерпуль», ответил на вопрос английских журналистов, будет ли ему завидовать лидер «красных» Мохаммед Салах, вместе со сборной Египта пропускающий чемпионат мира в Катаре.

«100 процентов. Я бы тоже завидовал. Но он говорил, что будет поддерживать меня», - сказал Ловрен.

Напомним, что свой первый матч на чемпионате мира сборная Хорватии проведет 23 ноября, в котором встретится с командой Марокко. Игра пройдет в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».

источник: «Советский спорт»
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Египтянин, в отличие от хорвата, не сыграет на чемпионате мира.
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