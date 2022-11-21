По три игрока «Спартака», «Ростова» и «Краснодара» вошли в список кандидатов на «Первую пятерку»

Детская футбольная лига объявила номинантов на получение ежегодной премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту РПЛ.
Ими стали Сергей Волков, Никита Кривцов, Ираклий Манелов (все — «Краснодар»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все — «Спартак»), Артем Карпукас, Даниил Худяков (оба — «Локомотив»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин (все — «Ростов»).
Напомним, что данная премия вручается с 2002 годы, ее получали в том числе звезды российского футбола, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Игорь Акинфеев, Алексей Миранчук, Александр Головин и другие.