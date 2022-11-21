По три игрока «Спартака», «Ростова» и «Краснодара» вошли в список кандидатов на «Первую пятерку»

15 человек набрали максимальные 8 очков за матч Катар — Эквадор! Подключайтесь к конкурсу прогнозов на ЧМ-2022

«Плеймейкер» во время чемпионата мира по футболу в Катаре разыгрывает 200 тысяч рублей в рамках конкурса футбольных прогнозистов. Турнир стартовал, но подключиться к нашему соревнованию можно в любой момент - вплоть до заключительного дня ЧМ-2022.