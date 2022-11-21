Галактионов заявил, что планирует использовать Баринова на позиции опорного полузащитника

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением об полузащитнике железнодорожников Дмитрии Баринове.

Ранее хавбек заявил, что ему не нравится играть на позиции центрального защитника.

– Это тот игрок, который является лидером. Он оплот и оборона нашего клуба. Как буду использовать Баринова – в защите или в опорной зоне? Очень хорошо, что есть универсализм, что он может закрыть сразу несколько позиций. Приоритетной, конечно же, является его родная – опорная зона, где он может проявлять свои лучшие качества, и лидерские, и с точки зрения футбольной составляющей, – цитирует Галактионова пресс-служба красно-зеленых.

Напомним, что Баринов является воспитанником академии «Локомотива». Всего в составе клуба 26-летний футболист 168 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с железнодорожниками он стал чемпионом России, а также четырехкратным обладателем Кубка страны.