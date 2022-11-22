Гвардиола согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит работу с командой. Как сообщают британские СМИ, испанец продлит контракт с клубом до лета 2025 года с опцией продления на один сезон.

При этом в соглашении будет прописан пункт, согласно котором, любая из сторон может прервать сотрудничество по собственному желанию.

Напомним, 51-летний испанец возглавил «горожан» в июле 2016-го. За это время он помог команде выиграть 11 трофеев, в том числе 4 титула АПЛ. Также под руководством Гвардиолы клуб два раза выходил в финал Лиги чемпионов.