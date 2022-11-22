Месси – о поражении Аргентины в матче с Саудовской Аравией: Нам нет оправданий

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заверил болельщиков, что команда сделает все ради поставленной цели на ЧМ-2022. Об этом нападающий заявил после поражения от Саудовской Аравии (1:2) в матче-открытия.

«Нам нет оправданий. Мы будем более сплоченными, чем когда-либо. Сборная Аргентины давно не сталкивались с подобной ситуацией. Настало время доказать, что мы – настоящая команда. Каждый из нас должен признать ошибки и сделать все ради поставленной цели», – приводят слова футболиста зарубежные СМИ.

К слову, после матча с Саудовской Аравией аргентинцы занимают последнее, 4-е место в группе С. 26 ноября национальная сборная сыграет с коллективом из Мексики. Встреча начнется в 22.00 мск.