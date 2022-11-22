Скалони прокомментировал поражение Аргентины в матче с Саудовской Аравией

Сборная Аргентины уступила команде Саудовской Аравии (1:2) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

По ходу игры главный арбитр встречи Славко Винчич (Словения) отменил два гола аргентинцев из-за офсайда. Наставник «альбиселесте» Лионель Скалони подчеркнул, что команда не будет акцентировать на этом внимание и продолжит борьбу за выход в плей-офф.

«Мы готовились к матчу, зная, что Саудовская Аравия высоко играет в защите. Офсайды были миллиметровыми.

У нас есть еще два матча. Мы проиграли, но собираемся бороться», – заявил Скалони пресс-службе национальной сборной.

К слову, после матча с Саудовской Аравией аргентинцы занимают последнее, 4-е место в группе С. 26 ноября национальная сборная сыграет с коллективом из Мексики. Встреча начнется в 22.00 мск.