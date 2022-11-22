Федотов пожаловался на арбитра после поражения ЦСКА в матче с «Уралом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после поражения от «Урала» в матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.

Напомним, основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались екатеринбуржцы (5:4).

«Мы доминировали, создавали моменты. В одном из эпизодов случилась игра рукой, но пенальти не последовал. Но и после этого у нас были предпосылки после фланговых атак забить гол. Справились с давлением «Урала», у соперника не было ни одного подхода к нашим воротам», – заявил Федотов.

Кроме того, наставник ЦСКА подчеркнул, что судейская бригада незаслуженно лишила команду забитого мяча.

«Ну а в серии пенальти вратарь вытащил тогда, когда казалось, что мы уже перехватили инициативу», – заключил рулевой армейцев.

После сегодняшнего матча «Урал» идет на 1-й позиции в группе D, набрав 11 очков. В активе красно-синих – 10 очков и 2-е место.