Маунт эмоционально ответил на вопрос о возможном трансфере Роналду в «Челси»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, выступающий на ЧМ-2022 в составе сборной Англии, отказался обсуждать возможное подписание клубом форварда «МЮ» Криштиану Роналду.

«Послушайте, на данный момент я нахожусь в сборной Англии, и это все, на чем я сейчас сфокусирован. Я только что провел свой первый матч на чемпионате мира и особо больше ни о чем не думаю. Я в сборной Англии», – заявил игрок «синих».

Напомним, Роналду дал скандальное интервью, в ходе которого обвинил тренерский штаб в неуважении, а руководство клуба – в предательстве.

По данным СМИ, «красные дьяволы» продадут игрока в зимнее трансферное окно, а «Челси» является одним из претендентов на футболиста.