Гари Линекер: Саудовская Аравия выступила невероятно

Сегодня, 22 ноября, сборная Аргентины сенсационно проиграла команде Саудовской Аравии (1:2) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу.
Экс-нападающий сборной Англии, а ныне эксперт на британском ТВ Гари Линекер похвалил саудовскую команду.
«Один из самых больших сюрпризов в истории чемпионатов мира. Саудовская Аравия выступила невероятно», – написал экс-игрок в соцсети.
К слову, после матча с Саудовской Аравией аргентинцы занимают последнее, 4-е место в группе С.
26 ноября национальная сборная сыграет с коллективом из Мексики. Встреча начнется в 22.00 мск.
источник: «Советский спорт»