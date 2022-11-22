Роналду отреагировал на разрыв контракта с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой уход из «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что контракт 37-летнего игрока с английской командой был расторгнут по взаимному согласию.

«Наши переговоры с «Манчестер Юнайтед» завершились расторжением контракта. Это взаимное решение. Несмотря на трудный период, я все еще люблю «Юнайтед» и его фанатов. Это никогда не изменится. Но пришло время искать новый вызов. Мы пожелали друг другу всего наилучшего», – приводит слова португальца журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что руководство «красных дьяволов» объявило о расторжении контракта с форвардом.

Добавим, что в текущем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.