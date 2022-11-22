«Торпедо» проиграло «Сочи» в матче ФОНБЕТ Кубка России

В матче пятого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России московское «Торпедо» на своем поле уступило «Сочи».

Основное время матча завершилось вничью 1:1. На гол южанина Жоаозинью хозяева ответили точным выстрелом Давида Караева. В серии 11-метровых точнее оказались гости.

«Торпедо» набрало семь очков и за тур до конца группового этапа занимает третье место в турнирной таблице квартета D. Сочинцы с двумя очками очками остались на последней, четвертой строчке.

Ранее «Урал» также в серии послематчевых пенальти обыграл ЦСКА и возглавил группу. Армейцы идут на второй позиции.