Промес и Николсон – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

Стал известны стартовые составы «Крыльев Советов» и московского «Спартака» на матч группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Ежов, Якуба, Коваленко, Пиняев, Цыпченко, Глушенков.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Маслов, Чернов, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Зиньковский, Промес, Николсон.
Напомним, «Крылья» примут «Спартак» 22 ноября. Встреча пройдет в Самаре и начнется в 18.00 по московскому времени.
В данный момент команда Игоря Осинькина идет на 3-й позиции в своей группе, набрав 6 очков. Красно-белые расположились на 1-й строчке. В их активе 12 очков.
источник: «Советский спорт»