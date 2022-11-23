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Асенсио, Альба и Бускетс – в стартовом составе сборной Испании на матч с Коста-Рикой

Матч начнется в 19.00 мск.
23 ноября 2022 18:40
автор: Артур Гичунцев

В 19.00 по московскому времени стартует матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Коста-Рики.

Представляем вашему вниманию стартовые составы:

Сборная Испании: Симон, Альба, Лапорт, Родри, Аспиликуэта, Педри, Бускетс, Гави, Ольмо, Асенсио, Торрес.

Сборная Коста-Рики: Навас, Овьедо, Кальво, Дуарте, Фульер, Мартинес, Беннетте, Техеда, Борхес, Кэмпбелл, Контрерас.

Ранее стало известно, что посмотреть эту игру можно будет в прямом эфире телеканала «Матч! Футбол 1».

Напомним, ЧМ-2022 проходит в Катаре. Турнир начался 20 ноября и завершится 18 декабря. Сборная России пропустила соревнования из-за дисквалификации ФИФА.

источник: «Советский спорт»
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