Асенсио, Альба и Бускетс – в стартовом составе сборной Испании на матч с Коста-Рикой

В 19.00 по московскому времени стартует матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Коста-Рики.
Представляем вашему вниманию стартовые составы:
Сборная Испании: Симон, Альба, Лапорт, Родри, Аспиликуэта, Педри, Бускетс, Гави, Ольмо, Асенсио, Торрес.
Сборная Коста-Рики: Навас, Овьедо, Кальво, Дуарте, Фульер, Мартинес, Беннетте, Техеда, Борхес, Кэмпбелл, Контрерас.
Ранее стало известно, что посмотреть эту игру можно будет в прямом эфире телеканала «Матч! Футбол 1».
Напомним, ЧМ-2022 проходит в Катаре. Турнир начался 20 ноября и завершится 18 декабря. Сборная России пропустила соревнования из-за дисквалификации ФИФА.
источник: «Советский спорт»